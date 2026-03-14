Ztl a 30 km all’ora a Roma ricorso al Consiglio di Stato

Un ricorso è stato presentato al Consiglio di Stato contro la decisione di imporre una Ztl a 30 km all’ora a Roma. I rappresentanti di alcuni comitati e associazioni hanno preso posizione, affermando che non accetteranno misure considerate eccessive. La questione riguarda la limitazione del traffico nel centro storico e le ripercussioni sulle attività quotidiane dei residenti e dei commercianti.

ROMA, 14 MAR – Depositato un ricorso straordinario al Consiglio di Stato contro il provvedimento della giunta Gualtieri che ha esteso il limite di velocità a 30 km orari a tutta l’area della Ztl del centro storico. Lo annunciano l’associazione Le Partite Iva, rappresentata da Angelo Distefano, e il comitato Tutela Parcheggi e Mobilità nel Lazio, presieduto da Alessandra Casino, che hanno condiviso l’iniziativa con un gruppo di tassisti e cittadini attivi. Nel ricorso si sostiene che il provvedimento rappresenta una grave violazione di legge e comprometterebbe i diritti fondamentali di chi vive e lavora nella Capitale. In particolare... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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