Un calciatore e un club britannico hanno raggiunto un accordo di massima, segnando l’addio all’Inter. L’intesa tra le parti riguarda il trasferimento e potrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni. La trattativa ha accelerato nelle ultime settimane, con entrambe le parti che si sono trovate d’accordo sulle condizioni. Il mercato si muove velocemente e questa operazione si inserisce in un quadro di cambiamenti in corso.

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© Internews24.com - Accordo con l’Arsenal: è addio all’Inter

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