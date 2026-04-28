La Juventus ha raggiunto un accordo con il calciatore, e la trattativa si trova ormai nella fase conclusiva. L’Inter non è riuscita a portare avanti la trattativa e il direttore generale del club nerazzurro si trova senza possibilità di intervento. Secondo fonti vicine alle due società, l’affare con la Juventus sarebbe ormai definito, lasciando l’Inter con poche chances di riaprire la negoziazione.

di Bruno De Santis La Juventus ha in pugno il calciatore e l’accordo sarebbe alle fasi finali: Marotta resta con le mani vuote Ad un passo dalla Juventus. In Sudamerica sono sicuri dell’imminente della chiusura della trattativa tra i bianconeri e il Club Brugge per Joel Ordonez. Il centrale difensore dell’Ecuador, classe 2004, avrebbe detto sì alla società piemontese che avrebbe anche un’intesa di massima con i belgi per una cifra intorno ai quaranta milioni di euro. Stando a quanto riportato da ESPN, infatti, la trattativa tra la Juventus e Ordonez sarebbe ormai agli sgoccioli e l’intenzione della società italiana è di chiudere l’affare prima dell’inizio del Mondiale per evitare che il prezzo si alzi ulteriormente.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’accordo con la Juve gela Marotta: per l’Inter è addio definitivo

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