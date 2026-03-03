L'Arsenal ha presentato un'offerta per Pio Esposito, mentre in estate cinque giocatori lasceranno l'Inter. La redazione di Inter News 24 tiene aggiornati gli appassionati con le ultime notizie in tempo reale. Le novità riguardano gli spostamenti di diversi calciatori e le trattative in corso nel mondo nerazzurro. Tutto ciò si inserisce nel quadro delle operazioni di mercato di questa fase della stagione.

Mercato Inter, in estate sarà rivoluzione? Cinque giocatori sono certi dell’addio! Ecco chi sono e i loro possibili sostituti Mercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. Ed ora è crisi! Inter U23 Alcione Milano, finisce in parità e senza reti il derby di Serie C! Il palo nega la gioia a Topalovic Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Terrore a Dubai per la famiglia D’Ambrosio: bloccati negli Emirati Arabi dopo l’attacco iraniano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Assalto dell’Arsenal per Pio Esposito. In estate sono cinque i giocatori a dire addio

Mercato Inter, in estate sarà rivoluzione? Cinque giocatori sono certi dell’addio! Ecco chi sono e i loro possibili sostitutiMercato Inter, in estate sarà rivoluzione? Cinque giocatori sono certi dell’addio! Ecco chi sono e i loro possibili sostituti Mercato Inter, Bastoni...

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: pronto il rinnovo di Pio Esposito, fatta per Mlacic

Un buon Lecce si ferma al gol di Pio Esposito, testa a Domenica.

Aggiornamenti e notizie su Ultimissime Inter

Temi più discussi: Ultimissime Inter LIVE | chi sceglie Chivu in attacco l’intervista di Amadeus; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: il piano dell'Inter per Tarik Muharemovic; Ultimissime Inter LIVE | Il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Intanto parla così Stankovic Jr; Como-Inter di Coppa Italia: Chivu con Thuram, Fabregas con Paz. Probabili e orari tv.

Inter, mercato live: Shaqiri, tutto fatto con lo Stoke. Ora assalto a Perisic. Guarin rifiuta l'ArabiaFredy Guarin rimane in bilico, l'Inter è pronta ad ascoltare eventuali offerte per il centrocampista ma sinora l'unica ricevuta è quella dell'Al Ittihad. L'unica offerta reale ci è arrivata ... sportmediaset.mediaset.it

LIVE - Lecce-Inter, le ufficiali: gioca De Vrij dietro, a centrocampo spazio a Sucic e Frattesi. Thuram con EspositoIn attesa di capire come ribaltare il brutto 3-1 rimediato mercoledì in Norvegia e tentare l’assalto agli ottavi di finale di Champions League, l’Inter deve ora sfruttare quello ... fcinternews.it

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Como- #Inter x.com

FcInterNews.it. . Viviamo insieme la vigilia di Como-Inter, andata della semifinale di Coppa Italia 25/26. Le ultimissime e la probabile formazione di mister Chivu. E sullo sfondo c'è il derby di ritorno di Milano tra la prima e la seconda forza del campionato. - facebook.com facebook