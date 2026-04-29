La Corte d'assise d'appello di Firenze ha confermato la condanna all'ergastolo per un uomo di 59 anni, condannato per aver ucciso la moglie il 26 febbraio 2024 in un episodio avvenuto a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca. La vicenda riguarda un'aggressione con un'arma da taglio avvenuta tra le vie pubbliche, che ha portato alla morte della donna. La sentenza definitiva è stata emessa dopo il processo di secondo grado.

Firenze, 29 aprile 2026 – La Corte d'assise d'appello di Firenze ha confermato la condanna all'ergastolo per Vittorio Pescaglini, l'operaio, oggi 59 anni, che uccise la moglie, Maria Batista Ferreira, per strada a Fornaci di Barga ( Lucca), il 26 febbraio 2024. La donna, 51 anni di origine brasiliane, fu colpita con diverse coltellate, davanti all'albergo dove si era trasferita. La Corte, presieduta da Anna Sacco, ha confermato la provvisionale di 80mila euro a favore di ciascuno dei due figli che Ferreira aveva avuto da precedenti relazioni. Il pg Fabio Origlio aveva chiesto per l'operaio la conferma della pena inflitta in primo grado dalla Corte d'assise di Lucca, nel giugno 2025 con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal rapporto di coniugio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accoltellò la moglie per strada: confermata la condanna all’ergastolo

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