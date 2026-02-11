Ergastolo ad Angelo Di Lella | confermata in Appello la condanna per aver ucciso la moglie

La corte d’appello ha confermato l’ergastolo per Angelo Di Lella, l’uomo di 60 anni di Apricena che aveva ucciso la moglie Giovanna Frino. La sentenza definitiva chiude così un procedimento iniziato con l’arresto e si inserisce in una lunga battaglia giudiziaria. Di Lella, ex guardia giurata, resta in carcere a Transilvania, dove continuerà a scontare la pena.

Confermata in Appello la condanna all'ergastolo per Angelo Di Lella, 60enne ex guardia giurata di Apricena, attualmente detenuto nel carcere di Tran, per il femminicidio della moglie, Giovanna Frino (qui la vicenda).Lo ha deciso poco fa, al termine di una lunga e articolata discussione delle.

