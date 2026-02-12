Palermo tentato omicidio in via Libertà | accoltellata una donna La polizia ha fermato l' aggressore

Questa mattina in via Libertà a Palermo una donna di 56 anni è stata accoltellata. La polizia ha subito fermato l’autore dell’aggressione, ancora da identificare ufficialmente. La vittima, Anna Luigia Tricarico, originaria di Bari, è stata soccorsa e condotta in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa abbia portato a questo gesto violento.

Una donna di 56 anni, Anna Luigia Tricarico, originaria di Bari, è stata accoltellata in via Libertà a Palermo, all’altezza di piazza Alberico Gentili. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio, poco dopo che la vittima era uscita da un negozio di parrucchieri della zona. L'aggressore è stato fermato: si tratta di M. G., 51 anni. L'uomo soffrirebbe di problemi psichiatrici tanto che in passato è stato ricoverato in una struttura psichiatrica. All’aggressore la polizia sarebbe arrivata anche grazie alle indicazioni di alcuni cittadini che conoscevano il fermato, noto in zona. I poliziotti l’avrebbero trovato a casa con i vestiti ancora sporchi di sangue. 🔗 Leggi su Feedpress.me

