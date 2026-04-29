Accoglienza migranti | il piano del sovraffollamento e i tagli ai servizi
Secondo un rapporto di ActionAid, sono 520 i centri di accoglienza in Italia che registrano un sovraffollamento superiore al 120% rispetto ai limiti previsti. Questa condizione riguarda strutture che ospitano un numero di migranti superiore a quanto consentito, creando situazioni di sovraccarico e criticità nella gestione dei servizi. La situazione evidenzia una difficoltà nel garantire condizioni adeguate all’interno di molti centri di accoglienza nel paese.
? Cosa sapere ActionAid segnala 520 centri con sovraffollamento superiore al 120% rispetto ai limiti nominali.. Il sistema CAS ospita il 71,9% degli accolti riducendo i servizi di integrazione.. ActionAid denuncia un sistema di accoglienza progettato per marginalizzare i migranti attraverso il sovraffollamento dei centri e il taglio sistematico dei servizi essenziali, secondo quanto emerge dal rapporto La Frontiera, ovunque. Centri d’Italia 2026. I dati raccolti mostrano una realtà lontana dalla narrazione dell’emergenza migratoria. Al 31 dicembre 2024, le persone accolte in Italia erano 134.549, una cifra che incide solo sullo 0,23% della popolazione residente, ovvero circa due individui ogni mille abitanti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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