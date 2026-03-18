Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità un documento in cui respinge il piano di dimensionamento scolastico. La decisione arriva dopo una discussione in cui si è sottolineato che il piano risulta inaccettabile sia dal punto di vista formativo che logistico. La posizione dei consiglieri è stata condivisa in modo compatto, senza eccezioni, evidenziando l’opposizione al progetto proposto.

Alla fine il consiglio comunale, con un documento unitario, ha respinto il piano di dimensionamento scolastico definendolo "inaccettabile sotto il profilo formativo e logistico". La presa di posizione, condivisa da tutte le forze di maggioranza e minoranza, è emersa durante la seduta straordinaria di lunedì alla presenza di genitori, docenti e rappresentanti regionali tra cui l’assessore Fabio Barcaioli e la consigliera Letizia Michelini. Il sindaco Luca Secondi, a margine di un lungo dibattito, ha illustrato l’ordine del giorno concordato coi capigruppo, auspicando "la revoca del provvedimento". Questa iniziativa politica rafforza il ricorso al Tar dell’Umbria presentato dal Comune stesso il 10 marzo, al quale si affiancheranno i ricorsi della regione, del comitato dei genitori e dei sindacati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuole, “no“ ai piano-tagli. Documento unitario del Consiglio comunale

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