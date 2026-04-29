Il Comune di Roma ha pubblicato un bando dedicato all’accoglienza degli immigrati, ma i risultati sono stati deludenti. In particolare, si tratta di un’iniziativa che sembrava più una verifica delle reali intenzioni degli italiani rispetto a un progetto concreto di integrazione. La presenza di partecipanti e le modalità di attuazione hanno mostrato alcune lacune rispetto alle promesse fatte in precedenza.

Roma, 29 apr – Più che un bando era una prova per verificare quanto gli accoglienti italiani fossero veramente inclusivi nei confronti degli immigrati. Ospitarli gratuitamente nelle proprie case sarebbe la migliore risposta a chi li accusava di essere ipocriti. E così, dopo tre mesi dall’avvio del servizio affidato da Roma Capitale a Refugees Welcome Italia, solo tre famiglie romane si sono dette disponibili ad aprire la porta della propria abitazione. I romani si rifiutano di accogliere gli immigrati. A darne notizia su Il Tempo, è stata Mariacristina Masi, consigliere di FdI in Assemblea capitolina, la quale ha chiesto l’accesso ai report relativi all’attività dell’operatore a gennaio, febbraio e marzo 2026.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Accoglienti verso gli immigrati soltanto a parole: il bando del Comune di Roma è un flop

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