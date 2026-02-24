Lombardia ecco il flop del decreto flussi | solo il 6% degli immigrati per lavoro è in regola

Il decreto flussi ha registrato un risultato deludente in Lombardia, con solo il 6% degli immigrati entrati regolarmente per motivi lavorativi. La causa principale risiede nelle procedure complesse e nei controlli insufficienti, che favoriscono l’inserimento di lavoratori irregolari. Molti di loro trovano impiego senza le necessarie autorizzazioni, creando un mercato del lavoro meno sicuro e più fragile. Questa situazione evidenzia le difficoltà del sistema nel garantire regolarità e tutela.

Milano, 24 febbraio 2026 – Gli ingressi per lavoro basati sui flussi? Il sistema continua a produrre risultati inefficienti, perché non rispondono all'esigenza del mercato del lavoro, per non dire preoccupanti, in quanto lascia molti lavoratori nell'illegalità. A quasi due anni dai click day del 2024, in Lombardia, su 40.194 domande pervenute alle prefetture, sono stati richiesti solo 2.226 permessi di soggiorno, pari a poco più del 5,5%; per il 2025, si è saliti a poco più del 6% (2.214 permessi di soggiorno richiesti, 36.222 domande pervenute con i click day).