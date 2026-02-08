Visso si racconta | online la Mappa di Comunità un archivio digitale tra storia tradizioni e memorie del territorio

Visso apre le porte del suo passato con una nuova mappa digitale. La comunità ha lanciato online un archivio che raccoglie storie, fotografie e tradizioni del territorio, rendendo più facile a tutti conoscere e ricordare la propria identità. Un passo concreto per mantenere vivo il patrimonio locale e condividerlo con chi vuole scoprire il cuore dei Monti Sibillini.

Visso, un piccolo gioiello incastonato tra i monti Sibillini, ha compiuto un passo significativo nella conservazione della propria identità e memoria storica con la presentazione della "Mappa di Comunità", un archivio digitale interattivo che raccoglie testimonianze, storie e fotografie del territorio. L'iniziativa, giunta a compimento dopo oltre due anni di lavoro, è stata svelata martedì scorso nella sala consiliare del Comune, nonostante la pioggia insistente, attirando una folla numerosa e interessata a riscoprire le radici del proprio paese.

