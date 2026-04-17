Negli ultimi anni, l’attenzione sull’identità digitale e sulla sicurezza online è cresciuta notevolmente. La possibilità di accedere ai servizi digitali ha portato a interrogativi riguardo la protezione dei dati personali e le modalità di verifica dell’identità. La discussione si è spostata oltre gli aspetti tecnici, coinvolgendo anche questioni sociali, culturali ed economiche. L’importanza di garantire un accesso sicuro è diventata centrale nel mondo digitale attuale.

Negli ultimi anni, il tema dell’identità digitale è entrato con forza nel dibattito pubblico. Non si tratta più soltanto di una questione tecnica, ma di un vero e proprio nodo sociale, culturale ed economico. Ogni giorno milioni di cittadini accedono a piattaforme online per lavorare, informarsi, comunicare e gestire servizi essenziali. Ed è proprio qui che entra in gioco un concetto chiave: la sicurezza dell’accesso. Parlare di accesso digitale oggi significa parlare di affidabilità, protezione dei dati e consapevolezza. Non è un caso che termini come “accesso ufficiale” o “login sicuro” siano diventati sempre più ricercati, proprio perché rappresentano un’esigenza concreta degli utenti.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Identità digitale e sicurezza: perché oggi l’accesso online è diventato un tema centrale

Gmail cambia tutto: cosa succede alla tua posta

Notizie correlate

Codacons lancia guida per la sicurezza online: proteggersi da truffe, phishing e furti d’identità nell’era digitale.La crescente ondata di truffe online e furti di identità ha spinto il Codacons a varare un ambizioso vademecum per la sicurezza digitale, un vero e...

Perché il Pakistan è diventato centrale nella crisi Iran-UsaDopo il primo round di colloqui che non ha prodotto svolte, la diplomazia tra Stati Uniti e Iran resta in salita.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Sicurezza online e identità digitale: le buone pratiche per proteggere i tuoi risparmi; Quantum Computing e cybersecurity: nuove opportunità per la sicurezza informatica; Identity Management Day 2026: scomparso il perimetro di rete, focus sulle identità non umane; Verifica dell’età negli acquisti online, tutti i nodi del Decreto Sicurezza.

Oltre il 67% degli attacchi ha origine dalle identità digitali compromesseIl 42,06% degli incidenti deriva da identità digitali compromesse, mentre tecniche come brute force (15,58%) e sfruttamento di vulnerabilità (16,04%) restano rilevanti ma non più predominanti. bitmat.it

Verifica dell’età negli acquisti online, tutti i nodi del Decreto SicurezzaIl Decreto Sicurezza prova a rafforzare i controlli sull’acquisto online di prodotti sensibili, ma lascia aperti nodi operativi decisivi. Senza standard condivisi, identità digitale integrata e coordi ... agendadigitale.eu

#AppuntamentiPoliTO 16 aprile 2026 - ore 9,00 L’identità digitale tra diritti, mercati e istituzioni polito.it/ateneo/comunic… x.com

Quale modello di identità si sta affermando in Europa La domanda è al centro del Convegno “L’identità digitale tra diritti, mercati e istituzioni” in programma giovedì 16 aprile 2026, dalle 9:00 alle 17:15 presso la Città metropolitana di Torino. Per la prima v - facebook.com facebook