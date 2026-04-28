Almanacco | Martedì 29 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 29 aprile, mercoledì, segna il 119° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 246 giorni ancora da vivere. In questa data si celebrano alcune ricorrenze e si ricordano eventi storici avvenuti in passato. Si tratta di un giorno che, come altri, porta con sé ricordi e appuntamenti legati alla storia e alle tradizioni.

Mercoledì 29 Aprile è il 119° giorno del calendario gregoriano. Mancano 246 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa Caterina da SienaProverbio di AprileAprile una goccia o un fontanileISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1917 – Giuseppe Benedetto Cottolengo viene.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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