Accadde oggi | 29 marzo dalla Piaggio nasce la Vespa

Il 29 marzo si ricorda la nascita della Vespa, un veicolo prodotto dalla Piaggio. Il nome deriva dal suono del motore e dalle linee del design, che dall’alto ricordano una vespa, l’insetto. La produzione e il lancio del modello sono avvenuti in Italia, segnando un punto di svolta nel settore motociclistico. La Vespa ha poi ottenuto vasta popolarità in tutto il mondo.

Nel 1884 il poco più che ventenne Rinaldo Piaggio decise di fondare l’omonima azienda, la rinomata Piaggio, per la creazione di un prodotto accessibile alle masse che potesse motorizzare l’intero Paese. Fu il figlio Enrico a creare il primo mezzo che venne denominato Paperino, in analogia alla Topolino, la prima macchina del popolo e anche per via della sua forma che comunque non convinse Enrico, che ordinò al progettista di rivedere il progetto. Questi realizzò un mezzo con scocca portante dalla guida agevole e il cambio sul manubrio, e progettò una carrozzeria capace di proteggere il guidatore e una posizione di guida dalla seduta comoda e sicura. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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