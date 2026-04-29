Abuso di alcol Sballo per sfida dei minorenni

Negli ultimi tempi si registrano numerosi episodi di minorenni che si impegnano in comportamenti legati all'assunzione di alcol, spesso in situazioni di sfida tra coetanei. Le segnalazioni arrivano da fonti ufficiali e non, evidenziando una tendenza crescente tra i giovani. Questi episodi vengono riportati con frequenza crescente sui media, suscitando attenzione e preoccupazione tra le autorità e le famiglie.

Sempre più spesso si sente parlare, tra notizie ufficiali e ufficiose, di casi di minorenni che abusano di bevande alcoliche. Evidentemente qualcuno gliele vende e se non gliele cede c’è sempre qualche amico che le acquista per loro. Un bel problema. Il coma etilico è pericolosissimo e può avere conseguenze gravi. Non saprei proprio suggerire una soluzione, ma bisogna tenere la guardia alta. A cominciare dalle famiglie. Andrea Franceschini Risponde Beppe Boni È vero le famiglie sono il primo argine contro i comportamenti alla deriva dei minorenni. Non sempre però è possibile cogliere i segnali di disagio o di eccessi messi in atto solo per comparire o per affermare in modo distorto la propria personalità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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