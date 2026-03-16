Papa Leone ha sottolineato l'importanza dell’ascolto delle vittime nella prevenzione degli abusi durante un incontro con la Pontificia commissione per la tutela dei minori tenutosi questa mattina in Vaticano. La dichiarazione si concentra sulla necessità di fare affidamento sulle testimonianze delle persone coinvolte per affrontare il problema. L’intervento è avvenuto nel contesto di un dialogo ufficiale con i rappresentanti della commissione.

Nella prevenzione degli abusi è essenziale l’ascolto delle vittime. Così Papa Leone alla Pontificia commissione per la tutela dei minori, ricevuta questa mattina in Vaticano. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone: nella prevenzione degli abusi è essenziale l'ascolto delle vittime

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