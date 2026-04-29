Abruzzo si aggrava il bilancio dei lupi uccisi | oltre venti esemplari morti

In Abruzzo, il numero di lupi uccisi è salito oltre venti, con le carcasse ritrovate tra Pescasseroli, Bisegna e Barrea. Le autorità stanno indagando sulle circostanze di questi decessi e stanno esaminando le possibili cause. La situazione sta suscitando attenzione nella regione, mentre proseguono le ricerche per chiarire cosa abbia portato a questa escalation.

Si aggrava il bilancio dei lupi uccisi per avvelenamento in Abruzzo, con oltre venti esemplari morti. Un quadro drammatico che coinvolge cinque comuni nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: in pochi giorni, è salito a 21 il numero degli animali deceduti. Una strage silenziosa che si sta allargando, aggravata dal fatto che, come sottolinea il giornale Il Centro, non si sa ancora quanto sia esteso il fenomeno: altri bocconi killer potrebbero essere disseminati ovunque., Le ultime carcasse sono state trovate tra Pescasseroli, Bisegna e Barrea, insieme a tre volpi e una poiana, mentre le prime tredici erano state rinvenute tra Alfedena, Pescasseroli e Corcumello (frazione di Capistrello).🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Abruzzo, si aggrava il bilancio dei lupi uccisi: oltre venti esemplari morti Notizie correlate Lupi trovati morti in Abruzzo, si aggrava il bilancio degli animali avvelenati: scoperto anche un nuovo focolaioNel Parco d’Abruzzo aumentano i lupi trovati morti: scoperto anche un nuovo focolaio con più specie coinvolte. Il bilancio si aggrava: altri lupi avvelenati nel parco nazionale d'Abruzzo, la denuncia del WwfAltri 3 lupi uccisi dal veleno nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: la denuncia arriva dal Wwf proprio nella giornata mondiale della Terra,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il bilancio si aggrava: altri lupi trovati morti nel territorio del Parco; Strage di lupi nel Parco nazionale d’Abruzzo, il bilancio si aggrava. Enpa: NO al declassamento, ISPRA cancelli i 160 lupi abbattibili; Lupi trovati morti in Abruzzo, si aggrava il bilancio degli animali avvelenati: scoperto anche un nuovo focolaio; Strage di lupi nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise: il bilancio si aggrava, trovati altri esemplari morti. Lupi trovati morti in Abruzzo, si aggrava il bilancio degli animali avvelenati: scoperto anche un nuovo focolaioNel Parco d’Abruzzo aumentano i lupi trovati morti: scoperto anche un nuovo focolaio con più specie coinvolte. Si allarga il sospetto di avvelenamenti multipli. Il bilancio continua a peggiorare nel P ... fanpage.it Strage di lupi nel PNALM, il bilancio si aggrava. Il Parco: Situazione drammaticaIl bilancio delle vittime sale vertiginosamente, estendendosi dai lupi a volpi e rapaci: è emergenza nel cuore del Parco. montagna.tv Le foreste più antiche d'Europa non sono in Scandinavia o nei Carpazi: sono in Abruzzo, a poche ore da Roma. E la maggior parte degli italiani non lo sa. Nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise crescono faggi che hanno superato i 560 anni. Erano gi - facebook.com facebook