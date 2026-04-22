Il bilancio si aggrava | altri lupi avvelenati nel parco nazionale d' Abruzzo la denuncia del Wwf

Nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sono stati trovati altri tre lupi morti a causa di avvelenamento. La notizia è stata resa nota dal Wwf, che ha denunciato il fatto nel giorno dedicato alla celebrazione della Terra, il 22 aprile. Si tratta di un incremento rispetto ai casi precedenti di animali selvatici uccisi con metodi velenosi nel territorio protetto.