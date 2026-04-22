Il bilancio si aggrava | altri lupi avvelenati nel parco nazionale d' Abruzzo la denuncia del Wwf
Nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sono stati trovati altri tre lupi morti a causa di avvelenamento. La notizia è stata resa nota dal Wwf, che ha denunciato il fatto nel giorno dedicato alla celebrazione della Terra, il 22 aprile. Si tratta di un incremento rispetto ai casi precedenti di animali selvatici uccisi con metodi velenosi nel territorio protetto.
Altri 3 lupi uccisi dal veleno nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: la denuncia arriva dal Wwf proprio nella giornata mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile.Salirebbero così a 17 gli esemplari uccisi nel giro di pochi giorni. Un bilancio che si aggrava, come confermato.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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TGR Abruzzo del 22/04/2026 ore 14:00 x.com