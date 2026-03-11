Abruzzo | nuova legge lavoro dopo 30 anni fine

La Regione Abruzzo ha iniziato oggi a Pescara un percorso di confronto con le parti sociali sul nuovo testo di legge sul lavoro, dopo oltre trent’anni dall’ultima normativa approvata. La discussione coinvolge rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di definire le nuove regole che regolano il mercato del lavoro nella regione. La riunione si svolge nel rispetto delle procedure previste e senza ulteriori dettagli sui contenuti.

La Regione Abruzzo ha avviato oggi, mercoledì 11 marzo 2026, a Pescara, un percorso di condivisione del nuovo testo normativo sul lavoro con le parti sociali. L'iniziativa dell'Assessorato al Lavoro mira ad aggiornare regole in vigore da trent'anni, integrando politiche strutturali assenti nella legge del 1998 e rafforzando il legame tra crescita aziendale e occupazione. L'assessore Tiziana Magnacca ha presieduto l'incontro convocato presso la sede regionale per presentare il disegno di legge che recepisce i cambiamenti normativi degli ultimi decenni. La nuova normativa non si limita a recepire le modifiche nazionali, ma introduce strumenti attivi e passivi inesistenti nel passato, puntando su sicurezza sul lavoro e formazione extracurriculare come pilastri fondamentali.