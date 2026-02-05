In Abruzzo, nel 2025, aumentano le denunce di infortuni sul lavoro. Meno morti, ma il problema resta. Il sindacato avverte di un’emergenza strutturale e chiede investimenti seri su prevenzione e sicurezza.

L'Aquila - Nel 2025 crescono le denunce Inail in regione, calano le vittime ma il sindacato parla di emergenza strutturale e chiede investimenti concreti su prevenzione e sicurezza. Nel 2025 in Abruzzo torna a crescere il numero degli infortuni sul lavoro, confermando una criticità che, secondo il sindacato, resta di natura strutturale. I dati Inail parlano di 12.033 denunce complessive, con un aumento di 211 casi rispetto all’anno precedente. A fronte di questo incremento, si registra però una diminuzione degli incidenti mortali, scesi da 23 a 19. A diffondere i numeri sono il segretario regionale della Cgil Abruzzo Molise, Francesco Spina, e il coordinatore regionale Inca-Cgil, Mirco D’Ignazio, che sottolineano come i dati confermino “la persistenza di un problema che attraversa tutti i territori e i settori produttivi”. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Infortuni sul lavoro in aumento in Abruzzo, meno morti ma l’allarme resta

L'Abruzzo registra un aumento preoccupante degli infortuni sul lavoro nel 2025.

