Durante la cerimonia di laurea, il rettore ha dichiarato che l’università si schiera dalla parte di chi resiste, affermando che questa scelta rappresenta pienamente l’identità dell’istituzione come università per stranieri. Ha sottolineato che questa posizione definisce il senso stesso dell’università e la sua ragione di essere. Le dichiarazioni sono state fatte durante il tradizionale momento di consegna dei diplomi davanti a studenti, docenti e pubblico presente.

"Questa scelta rappresenta nel modo più compiuto la nostra università, la nostra ragione di esistere come ‘ università per stranieri ’", dice il rettore Tomaso Montanari aprendo la cerimonia di laurea. " Nabil Salameh avvera letteralmente la frase di Walt Withman ’sono ampio, contengo moltitudini’. In lui convivono un musicista finissimo, un poeta dal timbro alto, un traduttore creativo. Rappresenta quello che la nostra università vorrebbe provare a costruire: una persona che cuce mondi diversi, che li attraversa e ne è attraversata. Un artista nella cui opera la parola si fa ponte e legame, memoria ed esortazione". "Oggi il nostro tempo conosce la maledizione della guerra – continua –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Abbiamo deciso da che parte stare, quella di chi resiste"

Forced to be a rebel's wife, watch her rise from a cold palace to become the Queen!

Notizie correlate

Fiona May e Patrick Stevens, “I Veloci” di Pechino Express 2026: “Abbiamo visto una parte del mondo che non conoscevamo. Abbiamo visto la vita normale delle persone, non quella che vedi nei film o in televisione” – IntervistaFiona May e Patrick Stevens, formano la coppia de “I Veloci” di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente” disponibile in prima visione assoluta da...

Daria Bignardi: «Gisèle Pelicot ci ha dimostrato da che parta deve stare la vergogna: mai da quella delle vittime»Questo articolo su Gisèle Pelicot è pubblicato sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 24 febbraio 2026.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Abbiamo deciso da che parte stare, quella di chi resiste; Dichiarazioni alla stampa con il Presidente del Kenya Ruto, l'intervento del Presidente Meloni; Un addio a Imprevedibile e quel che verrà dopo; Coppa Italia Para Climbing: tutti i vincitori a Milano.

Italia, Gattuso: Alla squadra serve serenità, non vogliamo alibi. Chiesa? Era inutile restarePrende il via il ritiro della Nazionale in vista dei playoff per il Mondiale: la conferenza inaugurale del CT Gennaro Gattuso Leggerezza e serenità, questi sono i due ingredienti che secondo il CT ... gianlucadimarzio.com

Gattuso 'Chiesa aveva qualche problema, abbiamo deciso insieme'Chiesa a livello fisico aveva dei problemi e abbiamo deciso che era inutile che rimanesse. Lo abbiamo deciso insieme, sia io che lui. Così il ct della nazionale, Gennaro Gattuso, sull'attaccante del ... ansa.it

Quest'anno abbiamo deciso di facilitare lo shopping. Troverete tutto il merchandising presso i nostri : Ingresso del Padiglione 1 Padiglione 6 Giardino dei Cedri x.com

Avete sempre un sacco di albumi avanzati Anche noi!!! E oggi abbiamo deciso di farci le polpette…con le zucchine ovviamente! . Polpette albumi e zucchine Ingredienti 2 albumi 2 zucchine 30 g parmigiano (o pecorino) 15 g farina 00 prezzemolo sale . #all - facebook.com facebook