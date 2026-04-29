Eugenio Abbattista, arbitro di calcio originario di Molfetta, si è dimesso dall'Associazione Italiana Arbitri, citando come motivo valori non negoziabili. Attualmente è tra i testimoni coinvolti in un procedimento giudiziario in corso. La decisione di lasciare l’associazione, che dura circa 115 anni, lo rende uno dei pochi direttori di gara nella storia a aver adottato questa scelta. La vicenda si inserisce in un’indagine in sviluppo.

Eugenio Abbattista, arbitri di calcio, è se non l’unico uno fra i rari, direttore di gara nella storia (circa 115 anni) dell’associazione italiana arbitri che si sia mai dimesso. “Per valori non negoziabili” scrisse fra l’altro nella lunga e null’affatto tenera lettera di dimissioni due anni fa. Dirigeva le partite di serie A ma il sistema non gli piaceva. In questo periodo è citato fra i testimoni nell’ambito dell’inchiesta in cui sono indagati fra gli altri Rocchi e Gervasoni, dimessisi dopo la loro iscrizione nel registro. L’ex designatore non si presenterà domani dai giudici. Abbattista, intervistato dall’Adn Kronos, ha detto “chi pensa che questa inchiesta mi renda felice dico che mi risarcisce moralmente ma sono sempre stato e sono mosso solo da senso di giustizia”.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Abbattista di Molfetta, l’arbitro che si dimise dall’Aia “per valori non negoziabili” Il pugliese fra i testimoni nell'inchiesta di questo periodo

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