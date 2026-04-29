Abbandona pneumatici in una strada di periferia ma le fototrappole lo incastrano | denunciato un uomo

Un uomo è stato denunciato dopo aver abbandonato pneumatici usati in una zona periferica di Lanciano. Dopo aver cambiato le gomme invernali sulla propria auto, ha deciso di lasciarli in un'area isolata, pensando di non essere scoperto. Le fototrappole installate nella zona hanno registrato il suo movimento, consentendo alle autorità di identificare e procedere contro di lui.

Dopo aver cambiato le gomme invernali della sua auto, ha pensato di abbandonarle in una zona periferica di Lanciano, convinto che nessuno sarebbe mai risalito a lui. Ma l'autore del gesto è stato individuato grazie alle fototrappole posizionate fra località Iconicella e Villa Stanazzo e.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Con le fototrappole comunali una quarantina di multe per ci abbandona rifiutiProseguono a Castelfranco Emilia le attività della Polizia locale sul territorio. Frosinone, abbandona 5 metri cubi di rifiuti speciali in periferia: rintracciato e denunciato dai ForestaliA Frosinone un uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per abbandono di rifiuti speciali nella periferia urbana del capoluogo. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Pneumatici abbandonati nelle campagne di Noviglio, individuati i responsabili. Stavano per colpire ancora; Abbandono e gestione di rifiuti pericolosi non autorizzata: denunciato il titolare di un'impresa; Nuova operazione andata a segno contro l’abbandono dei rifiuti; Pneumatici abbandonati, presi i responsabili. Una distesa di pneumatici abbandonati, campi trasformati in discariche: E nessuno intervieneLa discarica illegale più importante è certamente quella che si trova sulla curva della strada per Cascina Lione in territorio di Pieve Emanuele al confine con Basilio. Qui i soliti ignoti hanno ... ilgiorno.it Catanzaro, bonifica rifiuti sulle statali: Anas in azione su SS 280, 280 dir e SS 18 Interventi in corso e nei prossimi giorni per ripristinare decoro e sicurezza: rimossi anche numerosi pneumatici abbandonati Proseguono in provincia di Catanzaro le operazioni d - facebook.com facebook