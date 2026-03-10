Con le fototrappole comunali una quarantina di multe per ci abbandona rifiuti

La Polizia locale ha intensificato i controlli con l’uso di fototrappole, portando a circa quaranta multe per chi abbandona rifiuti. Le verifiche si sono concentrate sulle aree di raccolta, dove sono stati rilevati diversi comportamenti irregolari. Le sanzioni applicate riguardano chi lascia sacchi o rifiuti accanto ai cassonetti, evidenziando un’azione mirata contro questa tipologia di violazioni.

Proseguono a Castelfranco Emilia le attività della Polizia locale sul territorio. Il danno degli abbandoni si quantifica in oltre 150mila euro Sono stati ampliati i controlli da parte della Polizia locale contro l’abbandono di rifiuti. Già, perché lasciare sacchi o rifiuti accanto ai cassonetti non è una semplice scorrettezza, quanto una violazione che può comportare sanzioni molto pesanti. Con la conversione in legge del cosiddetto decreto "Terra dei Fuochi" (Legge 1472025) sono infatti state introdotte, da qualche mese, nuove misure più severe contro l’abbandono dei rifiuti. La normativa nazionale prevede ora una sanzione da 1.000 a 3.000 euro per chi deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali invece di conferirli correttamente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

