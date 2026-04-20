Turismo | Federalberghi Terme la salute leva strategica per il Paese

Il settore delle terme e del turismo legato alla salute viene descritto come un elemento chiave per lo sviluppo nazionale, con un focus sulla necessità di integrare i servizi sanitari, l’ospitalità e il territorio. Secondo le associazioni di categoria, questa forma di turismo rappresenta una leva strategica per il Paese, con l’obiettivo di creare un sistema che favorisca la crescita sostenibile nel settore.

Il turismo della salute deve diventare un sistema Paese, capace di integrare sanità, ospitalità e territorio e di generare sviluppo sostenibile. È quanto emerge dalla relazione presentata da Federalberghi Terme nel corso dell’Assemblea annuale dell’Associazione. Il settore ha inoltre guadagnato centralità istituzionale in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo 2026, dove il tema è entrato stabilmente nell’agenda politica nazionale. Il turismo del benessere rappresenta oggi uno dei segmenti a più alta crescita a livello globale, con un valore stimato in oltre 800 miliardi di dollari. In Italia, secondo analisi di ISNART e studi di Pambianco, il comparto termale e del benessere genera un indotto di diversi miliardi di euro, con importanti prospettive di crescita legate all’integrazione tra sanità, turismo e qualità della vita.🔗 Leggi su 2anews.it

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