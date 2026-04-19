Nella notte tra sabato e domenica, un incendio ha interessato lo stabilimento balneare Storie di Mare a Marina di Sibari, portando alla distruzione della struttura. Le fiamme hanno causato ingenti danni, lasciando il lido in condizioni di totale devastazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e tutelare le zone circostanti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Un rogo devastante ha colpito il cuore di Marina di Sibari nella notte tra sabato e domenica, riducendo in macerie lo stabilimento balneare Storie di Mare. Le fiamme, scatenate intorno alle ore 23:00, hanno distrutto completamente il nucleo centrale della struttura, che ospitava il bar, il ristorante e i servizi dedicati all’accoglienza degli ospiti. Le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Castrovillari sono state impegnate per diverse ore in operazioni di spegnimento estremamente complesse, necessarie per evitare che l’incendio si estendesse alle altre costruzioni limitrofe. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cassano Jonio, i quali stanno conducendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto, senza escludere che l’evento possa essere stato causato da un atto doloso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marina di Sibari, rogo notturno distrugge il lido Storie di Mare

Notizie correlate

Cagnano Varano, rogo notturno distrugge un deposito edile: danni enormiUn violento incendio ha devastato durante la notte un deposito di materiali per l’edilizia situato nella zona periferica di Cagnano Varano, in...

Lido, rogo notturno al Bistrot: fumo e danni ai locali del lungomareIl silenzio notturno del lungomare Marconi è stato spezzato bruscamente dopo le 3:30 di questa domenica 19 aprile, quando un incendio ha colpito il...

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Stabilimento balneare distrutto dalle fiamme a Marina di Sibari.

Incendio a un lido di Marina di Sibari, Iacobini: «Vicini a titolari e lavoratori»Il sindaco di Cassano All’Ionio interviene dopo il rogo che ha colpito il Lido Storie di Mare e affida alle indagini l’accertamento delle cause ... cosenzachannel.it

Incendio a Marina di Sibari, in fiamme lo stabilimento Storie di Mare: non si esclude la pista dolosaIl rogo, divampato intorno alle 23, ha interessato il cuore della struttura, distruggendo completamente il blocco centrale adibito a bar, ristorante e servizi di hospitality ... cosenza.gazzettadelsud.it