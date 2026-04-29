A4 il motore del NordEst | la terza corsia traina l' economia e dimezza gli incidenti

L’autostrada A4, considerata il principale collegamento del NordEst, si sta trasformando da semplice strada periferica a centro nevralgico del trasporto merci europeo. Durante l’evento “Infrastrutture, Reti a NordEst”, si è evidenziato come la terza corsia abbia contribuito a rafforzare l’economia locale e a ridurre del 50% gli incidenti rispetto al passato. La rete autostradale continua a svolgere un ruolo centrale nel sistema logistico del continente.

Da asse viario periferico a baricentro del trasporto merci europeo. L’autostrada A4 si conferma il cuore pulsante del sistema logistico continentale, come emerso durante l’evento “Infrastrutture, Reti a NordEst”. I dati presentati nel panel dedicato ad Autostrade Alto Adriatico delineano il.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Terza corsia A4, il Governo dice "sì" al piano da 2 miliardi di euro Autostrada A4, un miliardo per i lavori: dal completamento della terza corsia alla «trasformazione dUn investimento complessivo di un miliardo di euro è stato pianificato da Autostrade Alto Adriatico per una profonda trasformazione della rete... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Auto in fiamme sull'autostrada A4, colonna di fumo visibile a chilometri di distanza; Cav: utile a 30,4 milioni di euro; Incidente tra Tir sul tratto maledetto della autostrada A4: ci sono feriti. Un mezzo pesante in fiamme, traffico in tilt. Incidente sull'autostrada A4, auto centra le barriere di protezione e perde il motore sulla carreggiata: ferito il conducenteSAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) - Schianto in autostrada con un'auto coinvolta. Momenti di grande paura nel pomeriggio di oggi, sabato 3 gennaio, lungo l’autostrada A4 in direzione Trieste, nel tratto ... ilgazzettino.it Grandi opere, il Nordest rallenta: problemi per l'A4 e il collegamento con l'aeroporto Marco PoloVENEZIA - Infrastrutture, i lavori rallentano a Nordest. Secondo lo studio dell'Osservatorio territoriale di Confindustria, le opere che avanzano secondo programma nell'area sono il 66,7%, un anno fa ... ilgazzettino.it Nordest24. . Nordest a 4 Zampe. "Quando l’amore diventa accumulo, a pagarne il prezzo sono gli animali" Nuova puntata condotta da Silvia Zanella. Affrontiamo un tema delicato ma più diffuso di quanto si pensi: quello degli accumulatori di animali, perso - facebook.com facebook