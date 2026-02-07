Autostrada A4 un miliardo per i lavori | dal completamento della terza corsia alla trasformazione d

L’Autostrada A4 si prepara a cambiare volto. Nei prossimi anni, Autostrade Alto Adriatico investirà un miliardo di euro per migliorare la rete nel Veneto. I lavori più attesi riguardano il completamento della terza corsia tra San Donà di Piave e Portogruaro, un intervento che punta a fluidificare il traffico e ridurre i tempi di viaggio. La decisione arriva dopo mesi di annunci e attese, e ora si passa ai fatti.

Un investimento complessivo di un miliardo di euro è stato pianificato da Autostrade Alto Adriatico per una profonda trasformazione della rete autostradale del Veneto, con un particolare sul completamento della terza corsia dell’A4 tra San Donà di Piave e Portogruaro. L’annuncio, emerso dall’incontro tra il Presidente della Regione Alberto Stefani e il Presidente della società autostradale Marco Monaco, segna una svolta cruciale per l’infrastruttura veneta, destinata a gestire un flusso di traffico in costante crescita e a prepararsi alle sfide del futuro. L’autostrada A4 si conferma, secondo i dati presentati, un vero e proprio “asse baricentrico intermodale dei traffici da e verso l’Europa”, con un aumento del 3,86% dei transiti nel 2025 rispetto all’anno precedente, passando da 52 a 54 milioni di veicoli.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Autostrada A4 e strade della provincia: i lavori in programma in questi giorni

In questi giorni sono in corso interventi di manutenzione sulle autostrade e strade della provincia di Verona, con lavori di rifacimento della pavimentazione che interessano diversi tratti.

Lavori lungo l'autostrada A4: i provvedimenti per la viabilità

Questa settimana, lungo l’autostrada A4, sono in programma lavori di manutenzione che interesseranno l’edificio a ponte nell’area di servizio Scaligera.

