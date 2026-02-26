Terza corsia A4 il Governo dice sì al piano da 2 miliardi di euro

Un miliardo e 895 milioni di euro. Ammonta a questa cifra il piano economico di Autostrade Alto Adriatico, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la realizzazione di due nuovi tratti di terza corsia in A4 nel periodo concessorio che durerà fino al 2053. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel processo di approvazione, dopo il parere favorevole ottenuto a fine dicembre dall’Autorità di regolazione dei Trasporti. Ora i documenti verranno sottoposti all’attenzione del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, per la loro definitiva approvazione. Si tratta... 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Sempre più vicina l'apertura dei cantieri per la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4 nel tratto maledetto Portogruaro-San Donà

