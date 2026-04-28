Tasca ' A2a ha tenuto la rotta capacità installata +17%'

Durante l’assemblea degli azionisti, il presidente ha riferito che nel 2025 il gruppo ha mantenuto la propria traiettoria in un contesto difficile, con una capacità installata aumentata del 17 per cento. L’assemblea ha visto la partecipazione di oltre il 75,16 per cento del capitale sociale. Non sono stati forniti dettagli specifici su altri aspetti finanziari o operativi dell’azienda.

In un "contesto difficile" il gruppo A2a "ha tenuto la rotta nel 2025". Lo afferma il presidente Roberto Tasca aprendo il lavori dell'assemblea degli azionisti, con oltre il 75,16% del capitele presente. "Il 2025 - spiega - è stato connotato da uno scenario internazionale segnato da tensioni crescenti" e i conflitti in diverse aree del mondo "hanno accentuato la fragilità degli equilibri geopolitici, messo sotto pressione i meccanismi multilaterali e inciso sulla stabilità anche delle economie più solide e sulla serenità quotidiana delle persone". "A questo quadro già complesso - prosegue - si sono aggiunte, nel corso di quest'anno, le turbolenze in America Latina e la crisi in Medio Oriente, che ha colpito i mercati energetici globali del petrolio e del gas, esponendo il sistema europeo delle forniture e in particolare quello del gas".🔗 Leggi su Lanazione.it

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