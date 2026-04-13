Multe stradali un tesoro da 1,77 miliardi In tre anni incassi lievitati del 23%

Negli ultimi tre anni, le multe stradali in Italia hanno portato nelle casse comunali circa 1,77 miliardi di euro, con un aumento del 23% rispetto al periodo precedente. Le elaborazioni più recenti mostrano che le sanzioni sono diventate una fonte di entrate significativa per molti Comuni, riflettendo un incremento nel numero di infrazioni e nelle riscossioni associate. I dati evidenziano come le strade rappresentino un elemento di rilievo dal punto di vista economico per le amministrazioni locali.

Le strade italiane si confermano una risorsa economica enorme per le casse comunali. Secondo le ultime elaborazioni condotte da Facile.it sui dati Siope (il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), nel corso del 2025 i comuni dello Stivale hanno incassato la cifra record di 1,77 miliardi di euro attraverso sanzioni per violazioni del Codice della Strada, segnando un incremento di 12 milioni di euro sul 2024 (+1%) e una crescita del 23% sul 2022, anno in cui il valore complessivo si “fermava” a 1,4 miliardi di euro. Nella geografia delle contravvenzioni, Milano si conferma anche per il 2025 come il comune italiano che ha registrato i proventi maggiori.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Multe stradali, un tesoro da 1,77 miliardi. In tre anni incassi lievitati del 23% Leggi anche: Multe stradali, incassi record: +23% in tre anni. Ai Comuni 1,77 miliardi nel 2025 Multe stradali record: balzo del 23%, Firenze guida gli incassiI bilanci delle amministrazioni locali italiane hanno registrato un incremento straordinario nel 2025, con le sanzioni legate alle violazioni del...