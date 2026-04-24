A Cremona, il 11 ottobre 2022, un uomo di 70 anni ha dichiarato il falso in merito a un incidente stradale avvenuto pochi giorni prima. Secondo quanto ricostruito, il padre ha preso la colpa per il tamponamento che coinvolgeva il figlio, evitando così che quest’ultimo fosse coinvolto in responsabilità legali. I dettagli dell’incidente e le testimonianze sono ancora al vaglio delle autorità.

? Cosa sapere Cremona, 11 ottobre 2022: un settantaseienne dichiara il falso per coprire il figlio dopo un tamponamento.. Il giudice assolve l'anziano e trasmette gli atti alla Procura per il figlio.. Un uomo di 76 anni residente a Cremona è stato assolto oggi per l’incidente avvenuto l’11 ottobre 2022 in via Brescia, dopo che le indagini hanno rivelato che al comando della Seat rossa coinvolta nella fuga non si trovava lui, bensì il figlio. La vicenda risale a quella sera d’autunno, poco dopo le ore 19, quando una conducente di 40 anni stava percorrendo il sottopasso di via Brescia con la sua Opel. La donna si era rallentata per permettere il passaggio di due pedoni, ma proprio in quel momento la vettura che seguiva l’aveva colpita con un primo tamponamento, seguito immediatamente da un secondo impatto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga e tamponamento a Cremona: il padre si incassa la colpa per il figlio

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