Bucciano violento scontro tra due auto | tre feriti in ospedale

Nel tardo mattino di mercoledì 22 aprile 2026, via Sisto a Bucciano è stata teatro di un incidente tra due auto. L’impatto è stato violento e ha provocato tre feriti che sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

Un violento impatto tra due veicoli ha scosso la tranquillità di via Sisto a Bucciano nella tarda mattinata di questo mercoledì 22 aprile 2026. Il bilancio del sinistro conta tre persone ferite, coinvolte nello scontro tra una Minicooper guidata da un uomo e un’Alfa Romeo condotta da una donna, la quale viaggiava insieme alla propria figlia. Dinamiche dell’incidente e intervento dei soccorsi. Le autorità stanno cercando di ricostruire le ragioni che hanno portato alla collisione tra i due mezzi. Al momento della dinamica, l’impatto ha richiesto l’intervento coordinato di diverse forze operative: i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea sono stati chiamati per gestire la situazione sul posto, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio e ai Vigili urbani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bucciano, violento scontro tra due auto: tre feriti in ospedale Notizie correlate Scontro tra due auto a Bucciano, tre feritiTre feriti è il bilancio di un sinistro stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Sisto a Bucciano. Violento scontro tra due auto: feriti portati in ospedaleBrutto incidente nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo, lungo l’autostrada A21.