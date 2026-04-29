A13 bloccata | ribaltato un camion coda di 7 km verso Padova

Mercoledì mattina sulla A13 un camion si è ribaltato al km 54, tra Occhiobello e Villamarzana, causando il blocco della carreggiata e una coda di circa sette chilometri in direzione di Padova. La strada è rimasta chiusa per diverse ore mentre le operazioni di rimozione del veicolo sono state in corso. Non sono stati segnalati feriti gravi nell’incidente.

? Cosa sapere Ribaltamento di un camion al km 54 della A13 tra Occhiobello e Villamarzana mercoledì mattina.. Coda di 7 km verso Padova con traffico limitato a una corsia dopo le 10:00.. Un pesante autocarro si è ribaltato poco dopo le 6 di mercoledì 29 aprile sul chilometro 54 della A13 tra Occhiobello e Villamarzana, bloccando il traffico in direzione Padova e causando una coda che ha superato i 7 chilometri tra Ferrara sud e la zona di Occhiobello. Il sinistro, avvenuto nelle prime ore della mattinata, ha comportato la perdita di parte del carico trasportato dal mezzo pesante, rendendo necessaria l’immediata chiusura del tratto autostradale per permettere gli interventi di sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A13 bloccata: ribaltato un camion, coda di 7 km verso Padova Notizie correlate A8 bloccata: 1 km di coda verso Milano dopo incidente a GallarateUn incidente sull’Autostrada A8, nel tratto tra Cavaria con Premezzo e Gallarate, ha bloccato la circolazione verso Milano nella mattinata di venerdì... Incidente oggi in A13, autostrada nel caos per un camion ribaltato: tratto chiuso per ore e codeRovigo, 29 aprile 2026 - Mattinata di forti disagi sull’autostrada A13 Bologna-Padova, dove dalle 7 alle 9. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Un'altra giornata di traffico in tilt tra autostrada e tangenziale. Tir si ribalta lungo la A13, autostrada bloccata nel RodiginoL'autostrada A13 Padova-Bologna è chiusa dalle 7.00 di stamani all'altezza di Occhiobello (Rovigo) sul tratto in direzione di Padova, per un incidente stradale che ha coinvolto un autotreno, ribaltato ... ansa.it Incidente A13 oggi: tratto riaperto ma 7 km di coda verso PadovaGrave incidente sulla A13 tra Occhiobello e Villamarzana verso Padova: camion ribaltato causa lunghe code. Ecco i percorsi alternativi. sicurauto.it