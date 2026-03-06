A8 bloccata | 1 km di coda verso Milano dopo incidente a Gallarate

Un incidente si è verificato questa mattina sull’Autostrada A8 tra Cavaria con Premezzo e Gallarate, causando un blocco di circa un chilometro di coda in direzione Milano. La circolazione è rimasta rallentata finché le autorità non hanno gestito la situazione. Nessun dettaglio su feriti o cause dell’incidente è stato ancora fornito. La situazione resta sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine.

Un incidente sull’Autostrada A8, nel tratto tra Cavaria con Premezzo e Gallarate, ha bloccato la circolazione verso Milano nella mattinata di venerdì 6 marzo 2026. Il sinistro, verificatosi poco prima delle 10:00, ha generato una coda di circa un chilometro a partire dal chilometro 32 dell’arteria autostradale. La congestione si è estesa fino al bivio della diramazione A8-A26A8 MI-VA, creando disagi significativi per i pendolari e gli automobilisti diretti alla capitale lombarda. I tempi di percorrenza stimati hanno raggiunto i 13 minuti in questo tratto critico del sistema viario regionale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso e il personale addetto alla gestione del traffico per mettere in sicurezza l’area e procedere alla rimozione dei veicoli coinvolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

