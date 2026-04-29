A1 Milano-Napoli | chiusa stanotte l' uscita della stazione di Valdichiana

Stanotte, sull'autostrada A1 tra Milano e Napoli, l'uscita della stazione di Valdichiana è stata chiusa. La chiusura, comunicata dalle autorità, è avvenuta durante le prime ore del mattino e si è protratta per diverse ore. La situazione ha causato disagi ai veicoli in transito, con alcune deviazioni segnalate lungo il percorso. Non sono stati registrati incidenti o altre problematiche durante la chiusura.

Arezzo, 29 aprile 2026 – A1 Milano-Napoli: chiusa stanotte l'uscita della stazione di Valdichiana. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 aprile, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monte San Savino. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull'app "Autostrade per l'Italia", scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A1 Milano-Napoli: chiusa stanotte l'uscita della stazione di Valdichiana Notizie correlate A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte l'uscita della stazione di ValdichianaArezzo, 25 aprile 2026 – A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte l'uscita della stazione di Valdichiana. Autostrada A1: stazione di Valdichiana chiusa tre nottiIn alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Firenze: Monte San Savino; in uscita per chi proviene da Roma:... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte l'uscita della stazione di Valdichiana; A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALDICHIANA; Chiusura in autostrada tra martedì e mercoledì: l'annuncio; Maxi tamponamento tra quattro camion, autostrada riaperta| VIDEO. A1 Milano-Napoli: chiusa stanotte l'uscita della stazione di ValdichianaArezzo, 29 aprile 2026 – A1 Milano-Napoli: chiusa stanotte l'uscita della stazione di Valdichiana. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 29 ... lanazione.it A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte l'uscita della stazione di ValdichianaPer lavori di competenza Anas dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 aprile ... msn.com In #A11 rallentamenti tra Pistoia e Bivio A11/A1 Milano-Napoli verso Firenze #viabiliTOS x.com Ego trattoria giappoitaliana. . Va bene Milano, ma un nuovo punto EGO tu dove lo vorresti Fammell sapè, accussì studiamo la lingua . . . #lezionedinglese #inglese #madrelingua #milano #napoli - facebook.com facebook