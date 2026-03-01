Autostrada A1 | stazione di Valdichiana chiusa tre notti

La stazione di Valdichiana sull'autostrada A1 rimarrà chiusa per tre notti consecutive a causa di lavori di manutenzione. La chiusura, pianificata dal gestore dell'infrastruttura, interesserà le ore notturne e si svolgerà senza interruzioni durante il giorno. La decisione di sospendere il servizio è stata comunicata alle autorità e ai viaggiatori coinvolti.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Firenze: Monte San Savino; in uscita per chi proviene da Roma: Chiusi Chianciano Terme.