A Varenna riapre il centro di raccolta rifiuti completamente rinnovato da Silea

Da leccotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 2 maggio, il centro di raccolta rifiuti di via Pino a Varenna riapre al pubblico dopo un intervento di rinnovamento realizzato da Silea. L'azienda ha utilizzato i fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dedicati ai progetti di economia circolare. La struttura è stata riqualificata per migliorare i servizi offerti ai cittadini e facilitare la gestione dei rifiuti nel territorio.

Sabato 2 maggio riaprirà al pubblico il centro di raccolta rifiuti di via Pino a Varenna,rinnovato da Silea grazie ai contributi del Pnrr destinati ai progetti di economia circolare. L’intervento ha riguardato una riqualificazione completa dell’area ecologica, con l’obiettivo di migliorarne.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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