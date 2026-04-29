A Varenna riapre il centro di raccolta rifiuti completamente rinnovato da Silea

Sabato 2 maggio, il centro di raccolta rifiuti di via Pino a Varenna riapre al pubblico dopo un intervento di rinnovamento realizzato da Silea. L'azienda ha utilizzato i fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dedicati ai progetti di economia circolare. La struttura è stata riqualificata per migliorare i servizi offerti ai cittadini e facilitare la gestione dei rifiuti nel territorio.

Sabato 2 maggio riaprirà al pubblico il centro di raccolta rifiuti di via Pino a Varenna,rinnovato da Silea grazie ai contributi del Pnrr destinati ai progetti di economia circolare. L’intervento ha riguardato una riqualificazione completa dell’area ecologica, con l’obiettivo di migliorarne.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Più servizi e nuovi arredi: dopo i lavori riapre al pubblico l'ufficio postale completamente rinnovatoDopo i lavori di ristrutturazione, domani l'ufficio postale di Riolo Terme di via Gramsci 2 riapre con nuovi servizi e locali completamente... Centro raccolta rifiuti. Lunedì il nuovo centroORBETELLO Aprirà ufficialmente lunedì prossimo il nuovo centro di raccolta dei rifiuti in località le Topaie ad Albinia, realizzato con un...