Lunedì ad Albinia apre il nuovo centro di raccolta dei rifiuti in località le Topaie. L’investimento totale ammonta a circa 910mila euro, arrivati anche dai fondi del PNRR. La struttura sarà operativa già dalla prima giornata, pronta a migliorare la gestione dei rifiuti nella zona.

ORBETELLO Aprirà ufficialmente lunedì prossimo il nuovo centro di raccolta dei rifiuti in località le Topaie ad Albinia, realizzato con un investimento complessivo di 910mila euro, anche grazie ai fondi Pnrr. L’inaugurazione si terrà lo stesso giorno alla presenza del sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, dell’assessore all’ambiente Ivan Poccia (foto), del direttore di Ato Toscana Sud Enzo Tacconi e dei vertici di Sei Toscana. Il centro, che si estende su circa 1.900 metri quadrati, è dotato di moderne attrezzature per la raccolta differenziata, aree dedicate ai rifiuti speciali, Rup e Raee, oltre a uffici e spazi di servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro raccolta rifiuti. Lunedì il nuovo centro

Rifiuti, apre il nuovo centro di raccolta: lunedì il taglio del nastroORBETELLO – Il 9 febbraio 2026 aprirà ufficialmente il nuovo centro di raccolta dei rifiuti delle Topaie con una cerimonia ufficiale d’inaugurazione a cui prenderanno parte il sindaco di Orbetello And ... msn.com

FIUGGI - SI AVVISA CHE IL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI E L'ECO-SPORTELLO RESTERANNO CHIUSI NEL GIORNO 3 FEBBRAIO AVVISO Si informano i cittadini che in occasione della festa del Santo Patrono, martedì 3 febbraio 2026, il Centro di Raccolta - facebook.com facebook