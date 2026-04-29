A St. Moritz è in corso un progetto comunale volto alla costruzione di abitazioni destinate a persone con redditi medi e bassi, anziché case di lusso. L’obiettivo è offrire soluzioni abitative accessibili in una località nota per il suo ruolo nel settore del turismo di alta gamma. La realizzazione di queste nuove abitazioni mira a rispondere alle esigenze di una fascia di popolazione che trova difficile trovare alloggi nella zona.

Nei giorni scorsi a St. Moritz, in Svizzera, è iniziata la costruzione di un edificio diverso dagli altri. Si trova nella zona Signal, tra le piste da sci e il lago, e ospiterà 19 appartamenti che il comune intende realizzare entro l’estate del 2027 per poi affittarli alle persone residenti in base al loro reddito. È un progetto che fa parte di un più ampio piano del comune per provare a risolvere la carenza di case a prezzi accessibili per gli abitanti. È un’iniziativa apparentemente bizzarra, se si pensa che St. Moritz è una delle più celebri località montane di lusso, ed è piena di alberghi e case molto costose. Ma il fatto che St. Moritz siano una delle mete preferite dei ricchi di tutto il mondo ha delle conseguenze per almeno una parte delle circa cinquemila persone che ci abitano stabilmente.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A St. Moritz stanno costruendo case non di lusso

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