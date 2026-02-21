StMoritzFarnesina segue caso Capasso

Il Ministero degli Esteri e il Consolato di Zurigo stanno monitorando la scomparsa di Luciano Capasso, avvenuta il 16 febbraio a St. Moritz. La causa della sua sparizione sembra essere legata a problemi di salute che lo hanno colpito improvvisamente. Le autorità italiane stanno coordinando le ricerche e collaborano con le forze locali per trovare il più presto possibile il cittadino scomparso. La famiglia aspetta aggiornamenti sulle indagini in corso.

21.35 Il Ministero degli Esteri e il Consolato Generale d'Italia a Zurigo stanno seguendo il caso del connazionale Luciano Capasso,scomparso dal 16 febbraio a St. Moritz durante un'escursione in montagna. Il connazionale -si legge in una nota della Farnesina- era uscito per una escursione solitaria a 2.700 m. e sarebbe stato sorpreso da una bufera. Le autorità svizzere hanno avviato le ricerche ma nella giornata odierna sono state interrotte a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia.

Luciano Capasso scomparso a Saint Moritz, legale: “Farnesina non lasci sola la famiglia”Luciano Capasso è scomparso a Saint Moritz, e la sua famiglia si trova senza notizie da quattro giorni.

St. Moritz, disperso Luciano Capasso: “Cerco di non morire”, l’ultimo messaggio dal Piz PalüLuciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è disperso sul Piz Palü in Svizzera dopo un'escursione.

Il connazionale - si legge in una nota della Farnesina - era uscito per una escursione solitaria a 2.700 metri e sarebbe stato sorpreso da una bufera. Le autorità svizzere hanno avviato le ricerche ma ...

25enne napoletano disperso a St. Moritz: La Farnesina non lasci sola la famigliaIl 25enne napoletano Luciano Capasso disperso a St. Moritz, in Svizzera, dal 18 febbraio, durante un'escursione sulla neve: l'appello della madre. tgcom24.mediaset.it

Un giovane di 25 anni, Luciano Capasso, originario della pro -