Luciano Capasso il 25enne di Qualiano trovato morto a St Moritz

È stato trovato, ma senza vita, il 25enne di Qualiano Luciano Capasso, disperso da cinque giorni nelle montagne svizzere di Saint Moritz. A darne notizia sono la mamma, Raffaella Grande, e il suo legale, l'avvocato Sergio Pisani. Il ragazzo, che lavorava come autista in un hotel, era uscito per un'escursione a quota 2700 metri quando, secondo quando si è appreso dalle forze di polizia svizzere, è stato sorpreso da una bufera di neve. Da quel momento se ne erano perse le tracce. «Luciano non era uno sprovveduto, - fa sapere l'avvocato Pisani - anzi era un ex militare, addestrato proprio per sopravvivere in situazioni estreme.