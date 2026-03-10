A Soave la mostra Il Cenacolo – Dalle crepe la luce

A Soave, nella chiesa di Santa Maria dei Domenicani, dal 14 marzo al 6 aprile si terrà la mostra “Il Cenacolo – Dalle crepe la luce”. L’evento presenta riproduzioni fedeli delle opere più note di Leonardo Da Vinci, offrendo ai visitatori l’opportunità di avvicinarsi al lavoro dell’artista in un percorso gratuito che unisce arte, storia e fede. La mostra rimarrà aperta fino all’inizio di aprile.

"Il Cenacolo" di Leonardo Da Vinci visto da vicino: dal 14 marzo al 6 aprile, la Chiesa di Santa Maria dei Domenicani di Soave ospiterà un percorso gratuito tra arte, storia e fede attraverso fedeli riproduzioni delle più famose opere del geniale artista. L'iniziativa è della parrocchia di Soave, che dopo il successo della mostra sulla Cappella degli Scrovegni, organizzata lo scorso anno, propone questo nuovo approfondimento. La mostra gode del patrocinio del Comune di Soave, del sostegno di alcuni sponsor locali e della presentazione a cura dell' Associazione Rivela.

