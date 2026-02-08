Il presidente Fontana a Soave ricorda i caduti della battaglia di Nikolajewka | Memoria insegni valore e amore per la pace

Sabato 7 febbraio, a Soave, si è tenuto un incontro che ha unito memoria e riflessione. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha partecipato a un pellegrinaggio al Monumento dei Caduti di tutte le patrie nella battaglia di Nikolajewka. Durante la giornata, Fontana ha ricordato i soldati caduti, sottolineando come la memoria possa insegnare il valore e l’amore per la pace. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto, con la partecipazione di cittadini e autorità locali.

.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Nikolajewka Soave Genova ricorda la Battaglia di Nikolajewka e il sacrificio degli Alpini Domenica 25 gennaio, a Genova si è tenuta la cerimonia di commemorazione della Battaglia di Nikolajewka, combattuta il 26 gennaio 1943 durante la ritirata dalla Russia. Genova ricorda la Battaglia di Nikolajewka: cerimonia a Staglieno A Staglieno, a Genova, si svolgerà una cerimonia in memoria della Battaglia di Nikolajewka, combattuta il 26 gennaio 1943 durante la ritirata di Russia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Nikolajewka Soave Argomenti discussi: Forze dell'ordine, presidente Fontana: istituzioni dalla loro parte; Camera, presidente Fontana critico su conferenza con Casapound: Inopportuna; Olimpiadi, il presidente Fontana a Bormio: Ha vinto l'Italia; Una classe del Dal Cero ricevuta dal presidente della Camera Lorenzo Fontana. Milano Cortina, A.Fontana riceve il presidente albanese BegajIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ricevuto oggi il presidente della Repubblica d'Albania, Bajram Begaj, in visita ufficiale per i Giochi olimpici e paralimpici di Milano Corti ... ansa.it REGIONE LOMBARDIA * : «PALAZZO LOMBARDIA. PRESIDENTE FONTANA: IL MITO DELLA VITTORIA ALATA INCONTRA LO SPIRITO OLIMPICO»Pezzo unico nel suo genere, la 'Vittoria Alata' di Calvatone (CR) sarà esposta a Palazzo Lombardia per tutto il periodo olimpico, sino al 15 marzo 2026. agenziagiornalisticaopinione.it Il commento del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana dopo la vittoria della medaglia d'oro nel pattinaggio di velocità di Francesca Lollobrigida LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/02/fontana-grande-lollobrigida-un-trionfo-splendido-sullane facebook Milano Cortina, A.Fontana riceve il presidente albanese Begaj. Incontro per rafforzare la collaborazione tra la Regione e il Paese #ANSA x.com

