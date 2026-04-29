Articolo. Paola Casati è la fondatrice de I Germogli, uno spazio per aiutare i genitori a scegliere alternative più sostenibili, tra risparmio, ambiente e cura dei bambini Chi ricorda i «ciripà», i «pannolini delle nonne»? Un triangolo lavabile in cotone, con lacci per legarlo in vita: lo standard per la cura dei neonati fino alla metà del Novecento, quando il lavaggio e l’asciugatura di questi pannolini tra le mura di casa erano la norma. Vi stupirà sapere che i pannolini lavabili non sono andati in pensione con la diffusione di quelli usa e getta, ma si sono evoluti e adattati ai tempi. Grazie anche alla dedizione di Paola Casati, originaria della bergamasca, impiegata amministrativa, moglie e mamma di due bambini e l’anima della pannolinoteca «I Germogli» di Scanzorosciate.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A Scanzo esiste una «pannolinoteca» che aiuta i genitori a scoprire i pannolini lavabili

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Daniele Gadaleta. . Sapete che esiste qualcuno di voi che incontrandoci in giro ha visto #Filomena esistono testimonianze - facebook.com facebook