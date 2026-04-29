A San Pellegrino il congresso con i medici di Milano-Cortina

A San Pellegrino Terme si è tenuto un congresso dedicato ai medici di Milano-Cortina, con interventi di professionisti specializzati in ortopedia, fisioterapia e allenamento sportivo. Tra i partecipanti figurano il prof. Andrea Panzer, noto per aver operato una nota atleta di sci nel febbraio 2024, e il dottor Andrea Borgato, fisioterapista e allenatore di sci alpino. L’evento ha coinvolto diversi esperti del settore e si è svolto nel centro termale della località.

San Pellegrino Terme. Dal prof. Andrea Panzeri, medico ortopedico che ha operato Sofia Goggia nel febbraio 2024 al dottor Andrea Borgato, fisioterapista e allenatore di sci alpino e tanti altri ancora. A pochi mesi dalle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, sabato 9 maggio – dalle 8,30 alle 14,30 al Centro Congressi dell’Hotel Bigio – San Pellegrino Terme diventa capitale della medicina negli sport invernali in occasione del 44° convegno medico firmato Comitato Coppa Angelo Quarenghi, in collaborazione con l’Ordine Fisioterapisti Bergamo, l’Istituto Clinico Quarenghi, e la Federazione Pugilistica Italiana. L’incontro –...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Milano Cortina, sci di fondo: l’Italia vince il bronzo nel Team sprint con Barp-Pellegrino Pellegrino e il sogno Milano Cortina: "Sì, sono un uomo felice"In un’intervista dell’anno scorso alla Gazzetta, Federico Pellegrino si lasciò andare a una frase molto potente, un Gronchi Rosa di questi tempi: “Io... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fiera di primavera a San Pellegrino Terme; San Pellegrino in Fiore esce dal quartiere medievale e si fa in tre; Giubileo per i 300 anni della canonizzazione di San Pellegrino: previsto l'arrivo di migliaia di devoti a Forlì; Funicolare di San Pellegrino, la macchina del tempo: nella sua storia, il Marco Polo delle Americhe e il fondatore del Milan. Funicolare di San Pellegrino, la macchina del tempo: nella sua storia, il «Marco Polo delle Americhe» e il fondatore del MilanLa riapertura della stagione 2026: l'impianto progettato dai fratelli Villoresi e dalla loro famiglia di esploratori, inventori e sportivi. Da personalità vicine a Napoleone e Vittorio Emanuele II, fi ... bergamo.corriere.it Inaugurato a San Pellegrino il nuovo ponte pedonale: Opera importante per il turismo e il ripopolamento della valleAlla presenza dell’assessore regionale Claudia Terzi, è stata presentata ufficialmente la nuova infrastruttura, intitolata al campione di mountain bike Dario Acquaroli, che collega il viale centrale ... bergamonews.it LA CELEBRAZIONE DI SAN PELLEGRINO - A trecento anni dalla canonizzazione di San Pellegrino Laziosi, Forlì ospita la quarta edizione delle Giornate Pellegriniane, un ciclo di incontri, spettacoli e momenti di approfondimento dedicati al dialogo tra scienz - facebook.com facebook