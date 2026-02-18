Milano Cortina sci di fondo | l’Italia vince il bronzo nel Team sprint con Barp-Pellegrino

Durante i Giochi di Milano-Cortina, Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno ottenuto il bronzo nella staffetta di sci di fondo, portando l’Italia a un totale di 25 medaglie. La gara si è svolta sul circuito del Lago di Tesero, dove gli atleti italiani sono riusciti a superare alcune avversarie forti. Pellegrino ha dato il massimo in salita, mentre Barp ha mantenuto il ritmo in discesa. La medaglia arriva dopo settimane di allenamenti intensi e preparazioni specifiche. La squadra azzurra continua a puntare a nuovi traguardi.

(Adnkronos) – L’Italia sale a 25 medaglie ai Giochi di Milano-Cortina. Gli azzurri Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno conquistato il bronzo nella team sprint di sci nordico sul circuito al Lago di Tesero. L’oro è andato alla Norvegia e l’argento agli Stati Uniti. Johannes Hoesflot Klaebo, dominatore della frazione conclusiva, si è imposto insieme a Einar Hedegart in 18’28"9 davanti agli statunitensi Ben Ogden e Gus Schumacher. Barp e Pellegrino hanno accusato un ritardo di 3"3. La prova estremamente intelligente che ha consentito al binomio azzurro di assicurarsi il terzo posto è un’impresa straordinaria, mai realizzata in questo format di gare, che consente all’Italia di raggiungere almeno due medaglie in un sola edizione a cinque cerchi vent’anni dopo le quattro medaglie di Torino 2006. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

