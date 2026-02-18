Milano Cortina sci di fondo | l’Italia vince il bronzo nel Team sprint con Barp-Pellegrino

Durante i Giochi di Milano-Cortina, Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno ottenuto il bronzo nella staffetta di sci di fondo, portando l’Italia a un totale di 25 medaglie. La gara si è svolta sul circuito del Lago di Tesero, dove gli atleti italiani sono riusciti a superare alcune avversarie forti. Pellegrino ha dato il massimo in salita, mentre Barp ha mantenuto il ritmo in discesa. La medaglia arriva dopo settimane di allenamenti intensi e preparazioni specifiche. La squadra azzurra continua a puntare a nuovi traguardi.

(Adnkronos) – L’Italia sale a 25 medaglie ai Giochi di Milano-Cortina. Gli azzurri Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno conquistato il bronzo nella team sprint di sci nordico sul circuito al Lago di Tesero. L’oro è andato alla Norvegia e l’argento agli Stati Uniti. Johannes Hoesflot Klaebo, dominatore della frazione conclusiva, si è imposto insieme a Einar Hedegart in 18’28"9 davanti agli statunitensi Ben Ogden e Gus Schumacher. Barp e Pellegrino hanno accusato un ritardo di 3"3. La prova estremamente intelligente che ha consentito al binomio azzurro di assicurarsi il terzo posto è un’impresa straordinaria, mai realizzata in questo format di gare, che consente all’Italia di raggiungere almeno due medaglie in un sola edizione a cinque cerchi vent’anni dopo le quattro medaglie di Torino 2006. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano Cortina, sci di fondo: l’Italia vince il bronzo nel Team sprint con Barp-Pellegrino Milano-Cortina, bronzo Barp-Pellegrino nella team sprint di fondoIl nome di Barp e Pellegrino si lega a una medaglia di bronzo, conquistata nella team sprint di fondo, a causa di una buona performance sulla neve di Tesero. Barp-Pellegrino, bronzo nella sprint di sci di fondo: 25esima medaglia per l'Italia a Milano Cortina 2026Elia Barp e Federico Pellegrino hanno conquistato il bronzo nella sprint di sci di fondo, portando l’Italia alla 25esima medaglia a Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Staffetta Italia sci di fondo uomini bronzo a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi; Milano Cortina 2026. Short track 1500 metri: Spechenhauser 10°. Curling donne: Italia-Svezia 6-8; Italiani in gara domani 15 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Il 18 febbraio sarà il giorno dell'Italia a Milano Cortina 2026 tra sci di fondo, biathlon e short track. Milano Cortina, risultati di oggi: bronzo nella team sprint di fondo maschileContinuano i Giochi invernali. In questa giornata, occhi puntati sulle finali di short track, ma anche sul biathlon e sullo slalom di sci alpino femminile. Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno ... tg24.sky.it Olimpiadi 2026, cane lupo invade la pista dello sci di fondo: fuori programma a Milano CortinaSiparietto inatteso durante le qualificazioni del team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Un cane lupo cecoslovacco ha ... lapresse.it L'Italia del fondo conquista la medaglia di bronzo nella sprint dello sci di fondo ai Giochi di Milano Cortina. Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno chiuso al terzo posto alle spalle della Norvegia di Klaebo al quinto oro di queste Olimpiadi e agli Stati Uniti. È la facebook Milano-Cortina, oro per Ghiotto, Giovannini e Malfatti nell’inseguimento a squadre vent’anni dopo x.com