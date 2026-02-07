Pellegrino, campione di sci, si mostra felice e rilassato. Ieri ha sfilato come portabandiera a San Siro e ha parlato del suo sogno di Milano Cortina 2026. Non si ferma: tra impegni e progetti futuri, il valdostano sta per laurearsi in Economia, anche se non ha intenzione di entrare in politica. Tra poster di Del Piero e lo chalet che gestirà con la moglie, Pellegrino si gode il momento e il suo nuovo percorso.

In un’intervista dell’anno scorso alla Gazzetta, Federico Pellegrino si lasciò andare a una frase molto potente, un Gronchi Rosa di questi tempi: “Io sono una persona felice”. Sarebbe ingiusto allora non partire da lì con il 35enne fondista valdostano due volte medaglia d’argento olimpico, oro mondiale 2017 e, ieri, uno dei quattro portabandiera azzurri alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi di Milano Cortina. Quanto ci stiamo disabituando alla parola felicità. “Personalmente, è il motivo per cui alla mia età sono ancora qua. Sono felice. Io penso che per ottenere risultati a lungo termine e saper gestire una carriera lunga, nello sport come nella vita, devi essere una persona che alla sera va a dormire soddisfatto di quello che ha fatto e di quello che è. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pellegrino e il sogno Milano Cortina: "Sì, sono un uomo felice"

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Alle 12:12 del 12 dicembre 2025, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha annunciato i quattro portabandiera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: E' trionfo totale per l'Italia dello skicross a Passo S. Pellegrino: Galli da sogno, Deromedis 4°; Federico Pellegrino: Ho la fame d'oro di un uomo felice. Voglio vincere una medaglia a squadre, poi mi dedico al B&B con Greta; Quando gareggia Pellegrino? Date, orari, programma gare e dove vederlo; PELLEGRINO un sogno LUNGO 50 KM.

Federico Pellegrino, chi è il fondista portabandiera alle Olimpiadi/ Dopo il ritiro apro uno chaletFederico Pellegrino, chi è il fondista che rappresenterà l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina? Per lui in carriera sono due gli argenti olimpici ... ilsussidiario.net

Federico Pellegrino, chi è il portabandiera dell'Italia a Milano Cortina 2026Il campione azzurro dello sci di fondo sventolerà il tricolore a San Siro insieme ad Arianna Fontana, durante la cerimonia inaugurale ... adnkronos.com

È iniziata la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. In un San Siro interamente sold out, l’evento si è aperto con un tributo alla bellezza italiana e allo scultore Antonio Canova, seguito dalla performance di Matilda De Angelis, direttrice d' facebook

RT @Quirinale: Insieme verso i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 x.com/Quirinale/stat… x.com