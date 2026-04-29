A Ruvo di Puglia Donne Distorte di Daniela Baldassarra | cultura e consapevolezza contro la violenza di genere
“Donne Distorte” di Daniela Baldassarra: cultura e consapevolezza contro la violenza di genere.Evento a Ruvo di Puglia Il Centro Antiviolenza RiscoprirSi., convenzionato con l’Ambito Territoriale di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione avviate.🔗 Leggi su Baritoday.it
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Una raccolta di contenuti
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